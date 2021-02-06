Antalya’da iki çocuk annesi kadın tabancayla intihar etti

Edinilen bilgiye göre olay, saat 13.30 sırasında Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi 914 Sokak üzerindeki 4 katlı bir binanın 3. kat dairesinde meydana geldi.

"YÜZÜNDE YARALARIN İZİ KALINCA BUNALIMA GİRDİ" İDDİASI

Edinilen bilgiye göre, evli ve iki çocuk annesi olan 45 yaşındaki Şafak E., 8 ay önce yüzünde çıkan yaralar nedeniyle iz kalınca, iddiaya göre bunalıma girdi. Geçen ay ilaç içerek intihara kalkışan Şafak E., bugün evdeki tabanca ile başına bir el ateş etti.

Evdekiler silah sesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Şafak E’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

ACI HABERİ ALAN YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Şafak E’nin yakınları acı haber üzerine gözyaşlarına boğuldu. Durumu kötüleşen bir kadına sağlık ekipleri müdahale etti. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Şafak E’nin cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şafak E’nin, eşinin İl Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi.

(İHA)

