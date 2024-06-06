Antalya'da iki ilçede çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü!

Kuşkavağı Mahallesi'nde Konyaaltı Belediyesi'nin karşı tarafından bulunan ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarında etkisiyle büyük çam ağaçlarının da olduğu alana yayıldı. Ekiplerin hummalı çalışması sonucunda çıkan yangın söndürüldü.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, önlem alarak kara yolunu trafiğe kapattı.

Bu sırada ağaçlık alana yakın bir kreşte eğitim gören çocuklar, tedbir amacıyla tahliye edildi. Konyaaltı Belediyesi'nde bir süre misafir edilen minikler, çağrılan ailelerine teslim edildi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, yangına ilişkin olarak, "Camdan baktığımızda dumanlar gördük. İtfaiye müdahale etti. Aşağıda ve belediyenin yanında da başladı. Saat 13.00 gibi başladı. Hemen müdahale ettik. Aşağı taraftaki yangın kontrol altına alındı. Yetkili arkadaşlarla yeniden görüşeceğim" ifadesini kullanmıştı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü, yanan alanda soğutma çalışmaları başlatıldı.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





