Antalya'da ilginç anlar! Polis sahilde tek tek kontrol etti

17 günlük tam kapanmanın ardından kademeli normalleşme döneminin ilk hafa sonunda cuma günü saat 21.00'de başlayıp pazartesi saat 05.00'te sona erecek kısıtlamada Antalya'da denetimler üst seviyede tutuluyor. Kısıtlamaya uymayanların tespiti için kent genelinde kavşak ve ana arterlerde uygulama noktaları kuran polisler, tek tek kimlik ve izin belgesi kontrolü yapıyor.

POLİSLER TURİSTLERİ DE DENETLEDİ

Sokağa yalnızca kısıtlamadan muaf sektörlerin çalışanları ile turistler çıkabilirken, polisler uygulama kapsamında turistleri de denetliyor. Özellikle yerleşik yabancıların yoğun olarak yaşadığı Antalya'da bu kişilerin turistmiş gibi sahillere gitmesinin ve kısıtlamayı ihlal etmesinin önüne geçmek için polisler turistleri de denetledi. 7 kilometrelik sahilde görevli polisler tek tek pasaport kontrolü yaptı. Pasaportları yanında olmayan turistler ise cep telefonlarından izin belgelerini ve kaldıkları otellerin bilgilerini göstererek turist olduklarını ikna etmeye çalıştı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte bugün hava sıcaklığı 27 derece, deniz suyu sıcaklığı 23, nem oranı ise yüzde 17 olarak ölçüldü.