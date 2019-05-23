HABER

Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 13:28 | Son Güncelleme

Antalya'da kız öğrencilerine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen İngilizce öğretmeni Kadir A., yargılandığı 4 davanın ikincisinden de ceza aldı. İlk davada 23 yıl 5 ay hapis cezası verilen Kadir A., ikincisinde ise iyi hal indirimi ile 7 yıl 9 ay hapse mahkum edildi.

Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

Olay, Ekim 2017 ile Şubat 2018 tarihleri arasında Aksu ilçesinde meydana geldi. İlkokul 4'üncü sınıf öğrencilerinden E.S.G. ve 3 arkadaşı iddiaya göre, belediyeye ait eğitim kurumunda İngilizce öğretmeni Kadir A. tarafından taciz edildi. E.S.G., 5 ay sonra durumu diğer öğretmenler ve arkadaşları ile paylaştı. Ailesinin şikayetçi olması üzerine Çocuk İzleme Merkezi'nde yaşananları anlatan E.S.G., öğretmeninin özel bölgelerine dokunduğunu ve kendisini birkaç kez dudağından öptüğünü söyledi.

Gözaltına alınan Kadir A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ailenin olayı yargıya taşımasının ardından Kadir A. hakkında Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Duruşmalarda tanık olarak dinlenen E.S.G.'nin 3 arkadaşı da sanığın eylemlerini doğruladı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Kadir A.'yı 23 yıl 5 ay 7 gün hapse mahkum etti.

İKİNCİ DAVADAN DA CEZA ALDI

Hakkında 'istismar'dan 4 dava açılan Kadir A., bu kez 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde E.S.G.'nin arkadaşı İ.A.'ya tacizde bulunduğu iddiasıyla hakim karşısına çıkarıldı. İddiaları kabul etmeyen Kadir A., 16 aydır tutuklu olduğunu belirterek, "Ben çocukların yeri geldiğinde burnunu siliyor, yeri geldiğinde ayakkabılarının bağcıklarını bağlıyorum. Ben öğrencilere baba şefkati gösteriyorum" dedi.

'İYİ HAL' İNDİRİMİ

Mahkeme heyeti, Kadir A.'nın eyleminin sarkıntılık düzeyinde kaldığına karar verdi. Heyet, sanığı önce 3 yıl hapis cezasına mahkum etti. Mağdurun yaşının küçük olmasını dikkate alan heyet, cezayı 5 yıla çıkardı. Sanığın öğretmen olmasından dolayı ceza 7 yıl 6 aya yükseltildi. Sarkıntılık olayının zincirleme gerçekleşmesi nedeniyle ceza 8 yıl 6 ay 15 güne çıkarıldı. Mahkeme heyeti, 'iyi hal' indiriminde bulunarak sanık Kadir A.'yı 7 yıl 9 ay 22 gün hapse mahkum etti.

Kaynak: DHA

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Elektrik mühendisi, motosikletiyle yaptığı kazada öldüElektrik mühendisi, motosikletiyle yaptığı kazada öldü
Cezaevi firarisi, sahte kimlikle yakalandıCezaevi firarisi, sahte kimlikle yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Çocuk istismarı

En Çok Okunan Haberler

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

Esenyurt'ta çöp kamyonu hamile kadına çarptı

Bu nasıl anne? Kızına yaptığı işkenceden farksız

Bu nasıl anne? Kızına yaptığı işkenceden farksız

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.