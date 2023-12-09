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  4. Antalya'da kahreden kaza! Anne, kucağındaki oğluyla öldü

Antalya'da kahreden kaza! Anne, kucağındaki oğluyla öldü

09.12.2023 10:54 | Son Güncelleme:
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Antalya'da Fatma İhtiyar ve 2 yaşındaki oğlu Anıl İhtiyar, yaya geçidindeyken cipin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Anne İhtiyar'ın yanındaki 2 çocuğu ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Antalya'da kahreden kaza! Anne, kucağındaki oğluyla öldü

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Uğrak Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. M.K. yönetimindeki 33 ASK 82 plakalı cip, 3 çocuğuyla yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma İhtiyar ve oğlu Anıl İhtiyar'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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KURTARILAMADI

Ekipler, Fatma İhtiyar'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Sağlık görevlilerinin Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Anıl İhtiyar da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü M.K., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Fatma İhtiyar'ın, çocukları Abdulah (7), Emir (4) ve Anıl ile Uğrak Mahallesi'nde oturan kardeşinin ziyaretine giderken kazanın yaşandığı belirtildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya kaza
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