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  4. Antalya'da kahreden olay! Kamyonetin altında can verdi, yakınları kriz geçirdi

Antalya'da kahreden olay! Kamyonetin altında can verdi, yakınları kriz geçirdi

23.12.2021 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da geri manevra yapan kamyonet sürücüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Dürdane Eser'i fark etmeyerek çarptı. Kamyonetin altında kalan Eser olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen talihsiz kadının yakınları ve araç sürücüsü gözyaşlarına boğuldu.

Antalya'da kahreden olay! Kamyonetin altında can verdi, yakınları kriz geçirdi

Olay, saat 14.30 sıralarında, Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2340'ıncı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sitedeki markete gıda malzemesi bırakan Volkan Gökçen (38), kamyonetiyle geri manevra yaptığı sırada, yolun karşısına geçmekte olan Dürdane Eser'i fark etmedi. Eser'in kamyonetin altında kaldığını görenler, şoförü uyarıp aracı durdurdu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleriyle mahalleli tarafından aracın altından çıkarılan Eser'in, yaşamını yitirdiği belirlendi.

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SÜRÜCÜ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Eser'in ölümüyle fenalık geçiren sürücü Volkan Gökçen, "Ben ne yaptım, hayatım bitti. Ben nasıl yaptım bunu" diye gözyaşı döktü. Polisler tarafından sakinleştirilen Gökçen, ekip aracına alınıp polis merkezine götürüldü.

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YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayı duyup gelen Selim Eser ise eşinin cesedine sarılıp ağladı. Polisler tarafından teskin edilmeye çalışılan Eser, "Dürdane ben sensiz ne yaparım şimdi" diyerek, gözyaşı döktü. Eser'in yakınları da bu sırada kamyoneti tekmeledi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Dürdane Eser'in cenazesi, adli tıp kurumuna götürüldü. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya
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