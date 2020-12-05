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Antalya'da kısıtlama başlayınca dünyaca ünlü sahil turistlere kaldı

05.12.2020 13:52 | Son Güncelleme:
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Antalya'da kısıtlama başlayınca dünyaca ünlü sahil turistlere kaldı

Antalya’da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan yabancı turistler, sessizliğe bürünen dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde denizin ve güzel havanın tadını çıkardı.

Antalya, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününü günlük güneşlik bir havada geçiriyor. Kentte, hava sıcaklığı 20, nem oranınınsa 47 derece olarak ölçüldü. Dün akşam 21.00’de başlayan ve pazartesi saat 05.00’de sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasında kent sessizliğe bürünürken, kısıtlamadan muaf tutulan yabancı turistlerin adresi dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili oldu.

Normaldeki kalabalık görüntüsünden çok uzak olan sahilde, turistler denizin keyfini çıkardı, bazıları güneşlenirken, bazıları da sahil kenarında spor ve yürüyüş yapmayı tercih etti.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre ise yarın Antalya’da hava sıcaklığının 21 derece olması bekleniyor.

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