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Antalya'da korku dolu anlar! Çocuğunu karşısında görünce sarılıp ağladı

06.01.2022 08:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Muratpaşa'da bir evde çıkan yangın büyük korkuya neden oldu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken oğlunun ve eşinin alev topuna dönen evde olduğunu zannederek fenalık geçiren anne, çocuğunu karşısında görünce gözyaşlarına boğuldu. Yangınla ilgili açıklama yapan Selman Ay "Yardım çığlıklarını duydum. İtfaiye müdahale etti. Vatandaşlar kurtarıldı" dedi.

Antalya'da korku dolu anlar! Çocuğunu karşısında görünce sarılıp ağladı

Antalya Muratpaşa'da dün akşam bir dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. Çok sayıda ekibin sevk edildiği olayda bir kadın, oğlunun ve eşinin alev topuna dönen evde olduğunu zannederek fenalık geçirdi. Yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırılırken apartman kullanılamaz hale geldi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yangın, Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi 255 sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 3. katında saat 21.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Evde oğlu Onur Altunkalem ile birlikte bulunan baba Fazıl Altunkalem, oğlunun odasından dumanların çıktığını gördü. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Odada çıkan yangın bir anda büyüyerek adeta apartmanın 2 odasını alev topuna çevirdi.

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ÇOCUĞUNU KARŞISINDA GÖRÜNCE SARILIP AĞLADI

Olay yerine gelen ekipler yangına kısa sürede müdahale etti. Yangının çıkış saatinde bir diğer oğlu ile dışarıda bulunan anne Elif Altunkalem ise komşuların haber vermesi ile evine geldi. Gördükleri karşısında şaşıran kadın, yangında oğluna ve eşine bir şey olduğunu düşünerek fenalık geçirdi. Anneye ilk müdahale olay yerine gelen sağlık çalışanları tarafından ambulans içerisinde yapıldı. Komşular ise çocuklarından birisini ambulansın içerisindeki annenin yanına götürerek sakinleşmesini sağladı. Çocuğunu karşısında gören anne ise gözyaşları içerisinde oğluna sarıldı. Diğer apartman sakinleri ise büyük korku yaşayarak yakınlarına sarıldı.

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HASTANEYE KALDIRILDI

Yangında dumandan etkilenen babaya ise ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Nefes almakta güçlük çeken adam solunun cihazı takılarak temiz hava alması sağlandı. Öte yandan yangın üstte katta bulunan eve de sıçradı. Apartmanda bulunan ve dumandan etkilenen Deste Gülbora, sağlık çalışanları tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaşananları anlatan eşi Orhan Gülbora, “Yangın bir alt katımızda çıktığı için haberimiz olmadı. Bir anda dumanlardan fark ettik. Balkonda mahsur kaldık. Alevler bizim balkona da geldi. Eşim dumandan etkilendi” dedi.

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"YARDIM ÇIĞLIKLARINI DUYDUM"

Yangını ilk gören Selman Ay ise, “Yangın olduğunu görünce itfaiye ekiplerine haber verdim. Yardım çığlıklarını duydum. İtfaiye müdahale etti. Vatandaşlar kurtarıldı. Üst kat da yanmaya başladı bir ara, sonra söndürüldü” dedi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, apartman kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangına ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın
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