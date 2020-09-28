HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Antalya'da korkunç olay! Orman yangınına müdahale eden ekipler, yanmış erkek cesedi buldu

Antalya'da korkunç olay! Orman yangınına müdahale eden ekipler, yanmış erkek cesedi buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2020 14:23 | Son Güncelleme

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, vücudunun yarısı yanmış erkek cesedi buldu.

Antalya'da korkunç olay! Orman yangınına müdahale eden ekipler, yanmış erkek cesedi buldu

Döşemealtı ilçesi Düzlerçamı Mahallesi'nde saat 06.00 sularında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını söndürdükten sonra ormanlık alanda vücudunun yarısı yanmış erkek cesedi buldu. İtfaiyenin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede üzerinde kimlik belgesi çıkmayan cesedin, 1.70 boylarında ve sarışın bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Cansız bedenin ayak bölümünün yanık olduğu kaydedilirken, vücudunun üst bölgesinde ise darp ve kan izleri tespit edildi.

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yüzündeki morluk fark edilince... Yüzündeki morluk fark edilince...
Definecilerin yeni hedefi oldu! Talan ettilerDefinecilerin yeni hedefi oldu! Talan ettiler
Bugün EBA TV’de hangi dersler var?Bugün EBA TV’de hangi dersler var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Esra Erol'a tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
Esra Erol'a tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Azerbaycan harekatın bilançosunu açıkladı
Azerbaycan harekatın bilançosunu açıkladı
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Taksim Meydanı'nda çıplak kadın şoku!
Taksim Meydanı'nda çıplak kadın şoku!
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Öğretmenlere 60 bin atama mı yapılacak?
Öğretmenlere 60 bin atama mı yapılacak?
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
İşte MasterChef şekerpare tarifi!
İşte MasterChef şekerpare tarifi!
Safer ayı okunacak dualar ve ibadetleri nelerdir?
Safer ayı okunacak dualar ve ibadetleri nelerdir?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Definecilerin yeni hedefi 6 asırlık mezarlar! Talan ettiler
Definecilerin yeni hedefi oldu! Talan ettiler
İstanbul’da börekçide silahlı çatışma! Dehşet anları böyle görüntülendi
Börekçide silahlı çatışma! Dehşet anları böyle görüntülendi
Salda Gölü için yeni karar: Artık girilmeyecek
'Türkiye'nin Maldivleri' olarak tanımıştık! Artık girilmeyecek
Zihinsel engelli torununa cinsel tacizde bulundular! Mahkemenin kararına isyan etti
Zihinsel engelli kıza taciz! Mahkemenin kararı isyan ettirdi
Bilim bekar kalmayı öneriyor
Bilim bekar kalmayı öneriyor
Avrupa’nın en güzel kasabaları listesine giren Gölyazı nerede? Gölyazı hangi ile bağlı?
Türkiye’deki o yer Avrupa’nın en güzel kasabaları listesinde
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.