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  4. Antalya'da korkunç olay! Sokak ortasında bayıltana kadar dövdüler

Antalya'da korkunç olay! Sokak ortasında bayıltana kadar dövdüler

15.03.2021 09:45 | Son Güncelleme:
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Antalya'da korkunç olay! Sokak ortasında bayıltana kadar dövdüler

Antalya’da 5 kişi, sokak ortasında bir kişiyi bayıltana kadar tekme tokat dövdü. Yaklaşık 1 dakika süren dayağın ardından bir ara yere düşüp kendinden geçen adam güçlükle doğrularak bölgeden uzaklaştı.

Olay dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Meydankavağı Mahallesi’nde meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde 5 kişi, bir kişiye tekme tokat saldırmaya başladı. Darbeler sonrası yere düşen kişinin etrafına toplanan grup, adamı darp etmeye devam etti. Kavgayı ayırmaya çalışan bir gence de müsaade etmeyen öfkeli grubun o anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntünün sonunda yerden güçlükle kalkabilen adamın bölgeden uzaklaştığı görüldü.

'ADAMI BAYILTTILAR'

O anları kayda alan vatandaş, “Deli kavga dönüyor. Çekiyorum kanka. Adamı bayılttılar” diyerek kavgayı anlattı.

Kaynak: İHA

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