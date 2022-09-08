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Antalya'da korkutan orman yangını

08.09.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Demre ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle yangına sadece havadan müdahale ediliyor.

Antalya'da korkutan orman yangını

Antalya'nın Demre ilçesi Davazlar Mahallesi'nde bugün saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 uçak, 1 helikopterin yanı sıra Kaş ile Finike Orman İşletme Müdürlüklerine ait arazözler, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye araçlarıyla çok sayıda personel sevk edildi.

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Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle yangına sadece hava unsurlarıyla müdahale edilirken, kara ekipleri ise alevlerin yayılmaması için önlem aldı.

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Rüzgarlı havanın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı bölgede yoğun duman oluştu.

(DHA)

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antalya orman yangını
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