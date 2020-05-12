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  4. Antalya'da motosiklet sürücüsünün metrelerce uçtuğu kaza kamerada

Antalya'da motosiklet sürücüsünün metrelerce uçtuğu kaza kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 12.05.2020 09:24 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde sol şeritte ilerleyen motosiklet, önüne birden çıkan otomobile hızla çarptı. Bacakları ve kolunda kırıklar oluşan motosiklet sürücüsü hastanede tedaviye alınırken, korkunç kazanın MOBESE görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, geçen günü saat 19.00 sıralarında Elikesik Mahalesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Antalya istikametine ilerleyen Kerem Özdemir'in (22) idaresindeki motosiklet, kontrolsüz şekilde yolun sağına geçmeye çalışan Muhsin Y.(58) kullandığı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletin üzerinden fırlayan sürücü Özdemir, havada taklalar attıktan sonra yaklaşık 5 metre savrularak beton refüje düştü. Kazada yaralanan Özdemir çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye götürüldü. Bacaklarında ve kolunda kırıklar oluşan Özdemir buradaki tedavisi sürdüğü öğrenildi.

KORKUNÇ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Özdemir yaralı atlattığı korkunç kazaya ilişkin MOBESE görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere göre, kontrolsüz şekilde şerit değiştiren otomobile motosiklet çarpması ve Özdemir’in havada taklalar attıktan sonra yaklaşık 5 metre savrularak beton refüje düştüğü görülüyor.

(İHA)

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