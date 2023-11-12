Antalya'da paniğe neden oldu! Hortum sahildeki turistlerin ortasından geçti

Hortum, Lara bölgesinde bulunan bir sahilde çıktı. Denize üzerinde oluşan hortum korku dolu anlar yaşattı. Hortum önüne ne gelirse havaya kaldırarak turistlerin ortasından geçti. Bazı turistler ise kaçarak hortumdan kurtuldu. Birçok turist ise o anları şaşırarak izledi, bazı şemsiyeler ise havaya uçtu.

Hortumun içerisinde kalan birkaç kişi de zor anlar yaşadı. Bütün bunlar yaşanırken turistlerden bazılarının yüzmeye ve güneşlenmeye devam ettiği görüldü.

Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)





