Antalya’da patlayan su borusu metrelerce yükseğe fışkırdı!

Serik'in Sarıabalı Mahallesi’nde yaşanan olayda içme suyu borusunun patlamasıyla oluşan görseli vatandaşlar cep telefonlarıyla kaydetti. Yaklaşık 20 metre yüksekliğe çıkan suyun elektrik tellerine gelmesiyle vatandaşlar durumu Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ekiplerine haber verdi. Ekipler, tarihi su kemerlerinin yanında sulama kanalı üzerinden geçen içme suyu borusunun tahliye vanalarını açarak suyun basıncını düşürdüler ve patlayan boru tamir edildi.

"SU İLK ANDA 15-20 METRE YÜKSEKLİKTEYDİ"

İlk defa böyle bir su patlaması yaşadıklarını belirten Sarıabalı Mahalle Muhtarı Süleyman Dursun, "Hava şartlarından dolayı elektriğin kesilmesiyle Serik'in ana basma hattında ufak bir arıza oldu. ASAT ekiplerine haber verdik ve anında geldiler müdahalelerini yapıyorlar. Şu an su kesik değil diğer hatlarda su basıyorlar. İlk defa böyle bir su patlaması oluyor bu şekilde. Baya bir yükseklikte 15-20 metre yükseklikteydi su ilk anda. Tabii ki tahliye vanası açılınca suyun tazyiki düştü" diye konuştu.

(İHA)

