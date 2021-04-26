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  4. Antalya'da plajlar doldu taştı! Denizin keyfini turistler çıkardı

Antalya'da plajlar doldu taştı! Denizin keyfini turistler çıkardı

26.04.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da sıcaklıkların 24 dereceye yükselmesinin ardından Alanya plajları kalabalıklaştı. 3 günlük kısıtlama sonrası plaja akın eden yerli-yabancı turistler, güneşlenerek denizin keyfini çıkardı.

Antalya'da plajlar doldu taştı! Denizin keyfini turistler çıkardı

Alanya'da hava sıcaklığı 24, deniz suyu sıcaklığı 19 derece ve nem oranı yüzde 70 olarak ölçülürken, yerli- yabancı turistler plajlara akın etti. Dünyaca ünlü Kleopatra ve Damlataş plajlarına gelen turistler, denize girerek, güneşlendi. Kentte 3 günlük kısıtlama sonrası plajlar da hareketlendi.

"ALANYA'DA OLMAYI ÇOK SEVİYORUM"

Belarus'tan Alanya'ya tatile gelen Alisa Avsarova (32), "Burada olmayı çok seviyorum. Burası çok hoşuma gidiyor. Belarus'a hala kar yağıyor. Orası halen çok soğuk, 7 derece ve çok rüzgarlı. Burası çok güzel ve sıcak. Koronavirüsten de korkmuyorum. Kendimi çok iyi koruyorum. Burada her şeyin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Burada kendimi güvende hissediyorum. Herkesin de buraya gelmesini tavsiye ediyorum" dedi.

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DHA

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