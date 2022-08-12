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Antalya'da rehin alınan banka müdürü kurtarıldı mı? Antalya'da banka müdürünü rehin alan saldırgan yakalandı mı?

12.08.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Kepez ilçesindeki Mısır Çarşısı'nda bulunan bir bankanın şube müdürü, kimliği belirsiz silahlı kişi tarafından rehin alındı. Son dakika haberinin ardından konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Son olarak olaya ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Peki Antalya'da rehin alınan banka müdürü kurtarıldı mı? Antalya'nın Kepez ilçesinde rehin alınan banka müdürü olayında son durum ne? Detaylar haberimizde...

Antalya'da rehin alınan banka müdürü kurtarıldı mı? Antalya'da banka müdürünü rehin alan saldırgan yakalandı mı?

Antalya'nın Kepez ilçesindeki Mısır Çarşısı'nda bulunan bir bankanın şube müdürünün rehin alındığı aktarıldı. Edinilen bilgiye göre ihaber üzerine bölgeye giden polis ekipleri silahlı kişinin banka müdürünü bırakması için ikna çalışmaları başlattı. Peki Antalya'da rehin alınan banka müdürü kurtarıldı mı? Antalya'nın Kepez ilçesinde rehin alınan banka müdürü olayında son durum ne? Detaylar haberimizde...

ANTALYA'DA REHİN ALINAN BANKA MÜDÜRÜ KURTARILDI MI?

Antalya'nın Kepez ilçesindeki Mısır Çarşısı'nda bulunan bir banka şubesi müdürü, kimliği belirsiz silahlı kişi tarafından rehin alındı.

Durumun bildirilmesiyle gelen polis ekipleri, banka şubesi önünde önlem aldı.

SA

Silahlı kişinin banka müdürünü bırakması için ikna çalışması başlatıldı.

Banka müdürünün kurtarıldığı saldırganın da yakalandığı bildirildi.

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