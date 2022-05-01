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Antalya'da şakayıkları korumak için jandarma devriye geziyor! Koparmanın cezası 109 bin 593 lira

01.05.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da açtıktan 10 gün sonra kuruyan, koruma altındaki şakayıkları koparmanın cezası 109 bin 593 lira. Yöre halkının koruyup, yoğun ilgi gösterdiği şakayıkların kayalıkların içinde, belirli yerlerde görüldüğüne dikkat çekilirken, çiçekleri görüntülemek için bölgeyi ziyaret eden Sedat Erdoğan, ''Koparıldığı zaman cezası var. Endemik tür ve çiçekleri Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri koruyor. Jandarma bölgede devriye geziyor" diye konuştu.

Antalya'da şakayıkları korumak için jandarma devriye geziyor! Koparmanın cezası 109 bin 593 lira

Expo 2016 Antalya'nın da sembol çiçeği şakayık, Toros Dağları'nda 1500-1600 rakımda yetişiyor. Yöre halkının koruyup, yoğun ilgi gösterdiği şakayık, güzelliği ile de dikkat çekiyor. Özellikle Expo'nun yapıldığı dönemlerde fotosafari için yoğun ziyaret edilen şakayıkın yayılış gösterdiği bölgelerden Kumluca'ya bağlı Altınyaka Mahallesi'ndeki çiçekler, bu yıl soğuk hava şartları nedeniyle geç açtı.

'DEĞERLİ BİR BİTKİ VE ÇOK AZ YERDE VAR'

Kumluca Orman İşletme Müdürü Cengiz Okudan ile Altınyaka Mahalle Muhtarı Havva Karakuş, mahalle sakinleriyle şakayıkların yayılış bölgesine giderek inceleme yaptı. Muhtar Karakuş, "Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri, güllerimizi koruyor. Sadece belirli yerlerde var. Değerli bir bitki ve çok az yerde bulunuyor. Gül açtıktan 10 gün sonra kuruyor, kayboluyor. Doğal ortamında yetişen, doğanın en güzel çiçeklerinden biri. Şakayık gülleri kayalıkların içinde, belirli bir yerlerde olan bir çiçeğimiz" dedi.

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'JANDARMA BÖLGEDE DEVRİYE GEZİYOR'

Çiçekleri görüntülemek için bölgeyi ziyaret eden Sedat Erdoğan, Türkiye'de 6 tür şakayık bulunduğunu anlattı. Şakayıkın koparılmaması gerektiğini de belirten Erdoğan "Koparılmaması gereken bir bitki türüdür. Koparıldığı zaman cezası var. Endemik tür ve çiçekleri Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri koruyor. Jandarma bölgede devriye geziyor" diye konuştu. Şakayıkları koparan ya da yerinden sökene ise 109 bin 593 lira ceza uygulanıyor.

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(DHA)


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