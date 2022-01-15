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  4. Antalya'da şaşırtan görüntü! Güneşe görün sahile koştu... Denize girenler de var

Antalya'da şaşırtan görüntü! Güneşe görün sahile koştu... Denize girenler de var

15.01.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin neredeyse her yerinde soğuk, yağmur ve karlı hava etkili olurken, Antalya'dan gelen fotoğraflar şaşkına çevirdi. Turizm kenti Antalya’da güneşli havayı görenler sahile koştu. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline gelenler de denize girip güneşlenmesi adeta kıskandırdı.

Antalya'da şaşırtan görüntü! Güneşe görün sahile koştu... Denize girenler de var

Tüm Türkiye’de soğuk ve karlı hava etkisini devam ettirirken turizm kenti Antalya’da çekilen görüntüler adeta kıskandırdı. Hava sıcaklığının 16 dereceyi gösterdiği kentte, güneşi gören yerli ve yabancılar sahil ve parklara çıktı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ve varyantta vatandaşların uğrak noktası oldu. Sahile gelen bazı vatandaşlar Akdeniz’in serin suyunda yüzerken, bazıları ise sıcak kumsalında dinlenmeyi tercih etti. Bazı çocuklar ise arkadaşları top oynamanın sevincini yaşadı.

"15 DAKİKA YÜZMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"

Dünyaca ünlü sahilde yaz kış denize girdiğini belirten Dursaniye Güleç, “Denizin suyu bana göre güzel. Dün girerek 16 dakika yüzdüm. Bugün de 15 dakika yüzmeyi düşünüyorum. Bugün biraz dalgalı. Dağlarda kar var. Dün 19 derece olduğunu gördüm. Sağlıklı ve dinç kalıyorum. Antalyalı olduğum için gurur duyuyorum” sözlerine yer verdi.

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(İHA)

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antalya
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