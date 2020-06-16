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Antalya'da su altında 'maske ve eldiven' kirliliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2020 09:07 | Son Güncelleme

Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından Antalya'da turistik ve sportif dalışlar gerçekleştiren dalgıçlar, deniz dibinde insan eliyle ortaya çıkan kirliliği belgeledi. ‘Yeni normal’ hayat tarzında salgından korunmak için maske ve eldiven kullanımının önemine dikkat çekilirken, çöpe atılmayan maske ve eldivenler deniz su altı yaşamında kirlilik olarak ortaya çıktı. Su altına çöken maske ve eldivenler, yeni çevre probleminin habercisi oldu.

1 Haziran'dan itibaren denizle buluşan dalgıçlar, ilk iş olarak su altını temizlemeye başladı. Kentin dünyaca ünlü falezlerine dalış yapan dalgıçlar, su altındaki kirliliği kamerayla görüntüledi. Kameranın kadrajına üç ay önce koronavirüs önlemleri nedeniyle insanların hayatına yoğun olarak giren maske ve plastik eldivenlerin görüntüleri yansıdı. Su altındaki kirlenmeye dikkat çekmek için dalış yapan dalgıçlar, plastik şişe ve çöplerin yanı sıra maske ve plastik eldivenler de çıkarttı.

'DOĞADA HIZLI KAYBOLAN ÜRÜNLER DEĞİLLER'

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu İl Temsilcisi İsa Alamder, sokağa atılan ve yağmur sularının denize sürüklediği maske ve eldivenlerin doğal yaşamı tehdit ettiğini söyledi. Maske ve eldivenlerin doğada kolay yok olmadığını söyleyen İsa Alamder, 20 metre derinlikte, 1000 metrekare alanı tarayarak çöp topladıklarını söyledi.
Temizlik taramasında plastik şişe, içecek kutuları, naylon ve poşetlerin yanı sıra tek kullanımlık maske ve eldivenlere rastladıklarını anlatan Alemdar, "Koronavirüs sürecinde gündelik hayatımıza giren maske ve eldivenler son günlerde su altında karşımıza çok çıkmaya başladı. Biz sık sık su altında temizlik çalışması yapıyoruz. Fakat birkaç gündür maske ve eldivenleri çok fazla görür olduk. Bunlar denize, dereler, nehirler ve su kanalları aracılığıyla ulaşıyor. Sahil kenarında denize giren vatandaşlar çöp kutusuna atmak yerine ya elinden düşürüyor ya da farkında olmadan maske denize uçuyor. Sebebi ne olursa olsun maske ve eldivenler bir şekilde denizle buluşuyor. Doğada hızlı kaybolan ürünler değiller. Özellikle plastik eldiven doğada binlerce yıl kalabilir. Pandemi süreci başladığından bu yana tüm dünyanın sorunu olan bu problemi biz de Antalya'da görmeye başladık. Vatandaşlar, eldiven maskelerini mutlaka çöp kutularına atmalı. Sahilde olanlar ise maskelerini korumalı ve denize uçmasına veya karışmasına izin vermemeli." diye konuştu.
Su altındaki kirlenmeyi görüntüleyen su altı film yapımcısı Alican Abacı ise korona süreciyle birlikte su altını kirleten unsurlara eldiven ve maskelerin de eklendiğini söyledi. Bu iki materyali hemen hemen her dalışında görüntülediğini anlatan Abacı, "İnsanlar bunları bir şekilde elinden hızlıca çıkarmak istiyor, bu da doğayı kirletiyor. Bu karşılaştığımız şeyler hafife alınacak kirlenmeler değil. Gelecekte yeni çevre problemleriyle karşılaşacağız" diye konuştu.
Antalya'nın önemli turizm merkezlerinden Adrasan'da da sahile kullanılmış maskeler vurdu. Tatilcilerin denize girip, zaman geçirdiği sahil şeridinde başı boş yüzüp kıyıya vuran maskeler, tatilcileri rahatsız etti.

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