HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Antalya'da tartıştığı kardeşine kızdı, eczanesine kamyonetle daldı

Antalya'da tartıştığı kardeşine kızdı, eczanesine kamyonetle daldı

16.06.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde kardeşine kızan ağabey, kardeşinin eczanesine kamyonetiyle girdi.

Edinilen bilgilere göre, olay, dün saat İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi.

Kardeşiyle daha önceden tartıştığı öğrenilen Y.A., kamyonetiyle kardeşinin cadde kenarında bulunan eczanesine daldı.

Dükkanın vitrinine çarpan kamyonetiyle defalarca dükkana girmeye çalışan Y.A.’yı çevredeki vatandaşlar durdurmaya çalıştı.
Çarpmanın etkisiyle içeride bulunan müşteriler ve çalışanlar neye uğradığını şaşırdı.

Elinde kesici alet de bulunan Y.A.’yı zabıta ekipleri ve çevredeki vatandaşlar kamyonete bindirerek yatıştırmaya çalıştı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Y.A'yı gözaltına alırken, kamyonet çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

Kamyonetin işyerine çarpma anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balkon ve bahçelerini yenileyecekler için dekorasyon önerileriBalkon ve bahçelerini yenileyecekler için dekorasyon önerileri
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Paniğe kapıldı, itfaiyeye haber verdi! Paniğe kapıldı, itfaiyeye haber verdi!
Anahtar Kelimeler:
antalya

En Çok Okunan Haberler

KPSS 25'incisine büyük şok! "Kafamı duvarlara vuruyorum"

KPSS 25'incisine büyük şok! "Kafamı duvarlara vuruyorum"

Kritik saat belli oldu! Yeni kararlar gelecek mi?

Kritik saat belli oldu! Yeni kararlar gelecek mi?

Bu arsızların tapeleri var

Bu arsızların tapeleri var

Seda Sayan'ın tecavüzcü suçlamasına jet yanıt!

Seda Sayan'ın tecavüzcü suçlamasına jet yanıt!

Camı kırıp girdikleri bankadan 200 lira çaldılar

Camı kırıp girdikleri bankadan 200 lira çaldılar

Meteoroloji'den 15 il için sarı uyarı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den 15 il için sarı uyarı: Kuvvetli olacak

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Tarihi görüşme sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Tarihi görüşme sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

NATO Zirvesi'ne çoraplarıyla damga vurdu

NATO Zirvesi'ne çoraplarıyla damga vurdu

Koronavirüsten eşini kaybeden adam herkesi ağlattı!

Koronavirüsten eşini kaybeden adam herkesi ağlattı!

Halk plajına inen helikopterle ilgili Bakanlık harekete geçti

Halk plajına inen helikopterle ilgili Bakanlık harekete geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.