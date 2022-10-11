HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Antalya'da tepki çeken hareket! 'Simitçimiz bize Türk olduğumuz için simit vermiyor'

Antalya'da tepki çeken hareket! 'Simitçimiz bize Türk olduğumuz için simit vermiyor'

11.10.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da simitçinin kendisine simit satmamasıyla şaşkına dönen 52 yaşındaki M.Ö. simidin yerli halka 7,5, turiste ise 20 liradan satıldığını öğrendiğini ve simitçi tarafından kendisine 'simit yok' denilmesine tepki gösterdi. M.Ö., "O kadar simit var. Neden bana 'sana simit yok' diyorsun? Turistlere ayrı mı oluyor bu iş? Bir şeyin bedeli neyse odur. Arkadaşlar görüyorsunuz simitçimiz bize Türk olduğumuz için simit vermiyor ''dedi.

Antalya'da tepki çeken hareket! 'Simitçimiz bize Türk olduğumuz için simit vermiyor'

Turizmin önemli merkezlerinden olan Antalya Demre'deki Aziz Nikolaos Anıt Müzesi, yıl içinde binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Antalya'da yaşayan M.Ö. ve eşi H.Ö. (49), tatile gittikleri Demre'de Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni ziyaret etti. Müzenin yanındaki simitçiden simit almak isteyen M.Ö., simitçinin kendisine simit satmaması üzerine şaşırdığını belirtti. Turistin yanında kendisine simit satılmayan M.Ö., simitçiyle diyaloğunu cep telefonuna kaydetti. Simidin yerli halka 7,5 liradan, turistlere 20 liradan satıldığını öğrenen M.Ö., "O kadar simit var. Neden bana 'sana simit yok' diyorsun? Turistlere ayrı mı oluyor bu iş? Bir şeyin bedeli neyse odur. Arkadaşlar görüyorsunuz simitçimiz bize Türk olduğumuz için simit vermiyor. Bana ilk önce simit yok dedin" diyerek tepki gösterdi.

'SİMİT VERİRİM AMA TURİSTİN YANINDA 'YOK' DERİM'

Yaklaşık 1 metre uzunluğunda dizili simitlerin olduğu görülen kamera kayıtlarında simitçi, "Ben turistin yanında sana simit satamam. Ben turiste 20 liradan simit satıyorum. Sana 7,5 liraya verdiğimi görürse adam ne der? Simit veririm ağabey, neden vermeyeyim ama turistin yanında 'yok' derim ağabey. Ben simidi 20 liraya satıyorum. Sana orada veremem" dedi. Bu sırada simitçi, simidin fiyatını soran turiste, '1 euro' yanıtını verdi. Simitçinin o anları kameraya yansıdı.

Screenshot_7

'KISA VADEDE ÇÖZECEĞİZ'

Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, fırsatçılık yapan simitçiye tepki gösterdi. Kocakaya, “Sizin görüntüleri göstermenizle duruma vakıf olduk. Belediyedeki arkadaşlara talimat verdim. Kişi araştırılacak, gerekli işlemler yapılacak. Konu takibimiz altında. Kısa vadede çözeceğiz" dedi. Okan Kocakaya, farkı fiyat uygulamasını doğru bulmadığını belirterek, "Turizmde neden bu şekilde anılalım. Sonuçta ülkemize gelip ziyaret eden vatandaşlar. Biz de turizmle ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Böyle ikili ayrımı doğru bulmuyorum. Ona satıyorum, diğerine satmıyorum gibi şeyler asla bizim tasnif edebileceğimiz bir şey değil. Bizim bakış açımız ve davranışımızla asla böyle olmadı. O yüzden hızlı bir şekilde bu işi nihayete kavuşturacağız" diye konuştu.

Ruslar akın etmişti! Antalya'da kiralık ev kalmadı: Çok zor ve vahim bir durumdayızRuslar akın etmişti! Antalya'da kiralık ev kalmadı: Çok zor ve vahim bir durumdayız

(DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel istismara maruz kalan Ceren'e korkunç mesajlarCinsel istismara maruz kalan Ceren'e korkunç mesajlar
ABD ziyareti çok konuşulmuştu! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: 'Reddettim, tüm kurmaylarım şaşırdı'ABD ziyareti çok konuşulmuştu! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: 'Reddettim, tüm kurmaylarım şaşırdı'
Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu! Tüm hedefler vuruldu... Avrupa'da yeni enerji krizi yoldaRusya Savunma Bakanlığı duyurdu! Tüm hedefler vuruldu... Avrupa'da yeni enerji krizi yolda
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret zammı için 'kıdem' formülü

Asgari ücret zammı için 'kıdem' formülü

Fikirtepe'deki patlamaya ilişkin Bakan Soylu'dan açıklama

Fikirtepe'deki patlamaya ilişkin Bakan Soylu'dan açıklama

Fiyat artışı durmuyor! Akaryakıta bir zam daha

Fiyat artışı durmuyor! Akaryakıta bir zam daha

Muhabirin çenesini okşayıp 'canım benim' diyerek yanıtladı

Muhabirin çenesini okşayıp 'canım benim' diyerek yanıtladı

144 kilo esrar ele geçirilen minibüsteki şüpheliler tutuklandı

144 kilo esrar ele geçirilen minibüsteki şüpheliler tutuklandı

Uyuyor gibi davrandı, nedeni sonradan anlaşıldı

Uyuyor gibi davrandı, nedeni sonradan anlaşıldı

İlginizi Çekebilir

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Böylesi dünyada ilk: Nedeni “yok artık” dedirtti

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Kızını öldürdüğünü fark edince mahvoldu! Defalarca yapma demişti

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

İlaç niyetine: Kalbi zırh gibi korur, kalp krizi riskini düşürür...

8 yıl bakıp büyüttüler! İki çocuklarının canını aldı

8 yıl bakıp büyüttüler! İki çocuklarının canını aldı

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.