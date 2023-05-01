Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Hamdi K. (22) idaresindeki otomobil, Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi Serik Caddesi'nde Ali Karagöz (40) yönetimindeki motosikletle çarpıştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı motosiklet sürücüsü Karagöz ile yanındaki İrfan Koca, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.
Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri personeli olduğu öğrenilen Karagöz, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobilde sıkışan yaralı Feyza A. ve Hamdi K. ise bulundukları yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi. (AA)