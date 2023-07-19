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Antalya'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

19.07.2023 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Antalya'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Kaza, Akseki-İbradı karayolu Çamlıyokuş mevkiinde meydana geldi. Akseki yönünden İbradı yönüne seyir halindeki kamyonet, rampa aşağı inerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi. Kazayı görenler 112 acil servisi aradı. Kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta bulunan Serkan Kaya, Gökhan Kaya ve Adnan Güneş yaralandı.

Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin yapmış oldukları ilk müdahalenin ardından Akseki Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya

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