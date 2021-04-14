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  4. Antalya’da uzun namlulu silahla filme çekmek isteyen gençler onlarca polisi peşine taktı

Antalya’da uzun namlulu silahla filme çekmek isteyen gençler onlarca polisi peşine taktı

14.04.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da bindikleri otomobille trafikte kısa film çekmek için oyuncak uzun namlulu silah kullanan gençler, vatandaşları korkutunca onlarca polisi peşine taktı. Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan 8 genç gözaltına alındı. Silaha ise el konuldu.

Olay, Muratpaşa ilçesi İsmet Gökçen Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında yaşandı. Ahmet Suat F. kontrolündeki lüks cipe binen 4 arkadaş ve önde motosiklet ile giden arkadaşları sosyal medya için kısa film çekmeye başladı. Araç içerisinde bulunan gençler, seyir halinde önde giden arkadaşlarına zaman zaman uzun namlulu oyuncak silahı doğrultarak kovalamaya başladı. Gençlerin elinde uzun namlulu silah gören vatandaşlar ise polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar verilmesi üzerine gençleri bulmak üzere çok sayıda Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yunus polisi ekibi görevlendirildi.

OYUNCAK DİYE TABİR EDİLEN UZUN NAMLULU SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Gençler zaman zaman farklı cadde ve sokaklara girerek izini kaybettirse de polis ekipleri kısa sürede izlerini bularak gençleri yakaladı. Yakalanan gençlerin aracında yapılan arabada kısa film çekiminde kullandıkları oyuncak diye tabir edilen uzun namlulu silah ele geçirildi. Onlarca polisi çevresinde gören gençlerin korkuları ise yüzlerinden okundu. Polise yanlış anlaşıldıklarını ifade eden gençler, yaşattıkları durumdan ötürü özür diledi. Gençler polisin, ‘Silah kimin elindeydi’ sorusuna ise cevap veremedi. Gençlerden birisinin el konulan silaha tekrar sahip olup olmayacağı sorusu ise şaşkınlık oluşturdu.

Silahı zar zor birisinden emanet aldığını belirten bir genç, polis ekiplerine uzun süre silaha tekrar ne zaman geri alabileceğini sordu.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 8 genç ifadeleri alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. Uzun namlulu silaha ve film kayıtlarının olduğu fotoğraf makinesine ise polis ekiplerince el konuldu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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