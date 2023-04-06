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  4. Antalya'da yangın faciası! 2 bebekten biri öldü, diğeri yaralandı

Antalya'da yangın faciası! 2 bebekten biri öldü, diğeri yaralandı

06.04.2023 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangın faciası can aldı. Serada çalışan Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangında iki kız bebekten İslam Hammud (2) hayatını kaybetti, kuzeni Büşra Hammud (1) ise ağır yaralandı. Jandarmanın yaptığı araştırmada, Üsame Hammud'un (5) yanan sobanın üzerine bıraktığı çakmağın patlaması sonucu yangının çıktığı tespit edildi. İşte olayın detayları...

Antalya'da yangın faciası! 2 bebekten biri öldü, diğeri yaralandı

Bir süre önce Manavgat'a gelen Hüsam Hammud ve kardeşi Muhammed Hammud, Taşağıl Mahallesi Karataşlar mevkisinde bir serada çalışmaya başladı. Aile dün çalışırken, seranın yanında oturdukları iki katlı evde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından söndürüldü.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Yangında ağır yaralanan Hüsam Hammud'un kızı İslam Hammud ile Muhammed Hammud'un kızı Büşra Hammud sağlık ekipleri tarafından Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İslam Hammud doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Büşra Hammud'un tedavisine yoğun bakım servisinde devam edildiği belirtildi.

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SOBANIN ÜZERİNE BIRAKILAN ÇAKMAK YANGINA NEDEN OLMUŞ

Jandarmanın yaptığı araştırmada; Hüsam Hammud'un oğlu Üsame Hammud'un (5) yanan sobanın üzerine bıraktığı çakmağın patlaması sonucu yangının çıktığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

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