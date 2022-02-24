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Antalya'da yaşayan Rus ve Ukraynalılar konuştu: Herkes panik içinde

24.02.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasında günlerdir süren gerginlik, bu sabah yerini çatışmalara bırakırken, Türkiye’nin turizm başkenti Antalya’da 29 bin 691 Rus ile 8 bin 444 Ukraynalı barış içinde yaşıyor. Ukrayna'nın, Rusya sınırına yarım saatlik mesafedeki Kharkov'dan çalışmak için geldiği Antalya’da Türk ile evlenen Darya Yıldız, tedirgin olduğunu söyledi. Oksana Stetsura da Ukrayna'dan çalışmak için Antalya'ya gelenlerden. Stetsura, ''kötü bir durum olursa ailemi buraya getireceğim'' dedi.

Antalya'da yaşayan Rus ve Ukraynalılar konuştu: Herkes panik içinde

Ukrayna'nın doğusunda yıllardır Rusya yanlılarıyla Ukrayna güçleri arasında çatışmaların yaşandığı Donbas, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanımasıyla krizin merkezi oldu. Bölgede günlerdir süren gergin atmosfer, bugün sabahın erken saatlerinde yerini çatışmaya bıraktı. Rusya, bölgede askeri harekat başlattı.

RUSLAR VE UKRAYNALILAR BARIŞ İSTİYOR

Bölgedeki gelişmeler, Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da da yakından takip ediliyor. Rusya ve Ukrayna’dan kente, her yıl milyonlarca tatilci geliyor. Geçen yıl Antalya’ya Rusya'dan 3 milyon 543 bin 314, Ukrayna'dan ise 1 milyon 268 bin 362 turist geldi. Gelen tatilciler kadar kentte yerleşik yaşayan iki ülke vatandaşları da ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Antalya'ya yerleşik yaşayan 29 bin 691 Rus ile 8 bin 444 Ukraynalı bulunuyor. Yerleşik yaşayan Rus ve Ukraynalıların çoğunluğu turizm sektöründe hizmet veriyor.

'AKLIM UKRAYNA'DA'

Ukrayna'nın, Rusya sınırına yarım saatlik mesafedeki Kharkov'dan çalışmak için geldiği Antalya’da Türk ile evlenen Darya Yıldız, tedirgin olduğunu söyledi. Turizm sektöründe çalışan Yıldız, "Ailemle her gün telefonla görüntülü görüşürdüm. Ancak bugünlerde günde 3-4 defa görüşüyorum. Çok tedirginim ve durumu merak ediyorum. Korkuyorum. Eşim, ailemi Türkiye'ye getirmeyi teklif etti. Rus ve Ukraynalılar olarak bizler kardeşiz. Aramızda hiçbir sıkıntı yok. Türkiye'de güvendeyim ama aklım Ukrayna'da" dedi.

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Oksana Stetsura da Ukrayna'dan çalışmak için Antalya'ya gelenlerden. 1 yıl önce bir Türk ile hayatını birleştiren Stetsura da krizi endişeyle takip ediyor. Ailesiyle sürekli görüştüğünü anlatan Stetsura, "Ailem Ukrayna'da o kadar panik olmadığını söylüyor. Ukrayna'ya dönmek istemem. Ancak kötü bir durum olursa ailemi buraya getireceğim" diye konuştu. Stetsura, mesai arkadaşları arasında Rusların da olduğunu, ancak hiçbir sorun yaşamadıklarını sözlerine ekledi.

''HERKES PANİK İÇİNDE''

Rusya'nın başkenti Moskova'dan geldiğini anlatan Kristina Güngör de Antalya'da turizm sektöründe hizmet veriyor. Burada yeni bir hayat kurduğunu anlatan Güngör, "Babam Rusya'da yaşıyor ve sürekli gelişmeleri takip ediyor. Moralleri iyi değil. Herkes panik içinde ve kimse savaş istemiyor" diye konuştu.

Rusya'dan çalışmak için Türkiye'ye gelen Bakhmat Ekaterina da tedirgin olduğunu dile getirdi. Savaşın hiç kimse tarafından istenmediğini ifade eden Ekaterina, "Gergin bir durum var. Ailemle görüştüğümde çok korktuklarını görüyorum" dedi.

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Tatil için Rusya'dan gelen Sergey Korabin de iki ülke arasındaki gerilimi yakından izlediğini belirterek, "Tatilin ortasındayken bir anda bu krizi duydum ve şok oldum. Rusya'da her şeyin sakin olduğunu biliyorum. Bence iki taraf da suçlu. Savaş olmaması lazım" ifadelerini kullandı.

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TURİZMCİ ENDİŞELİ

Türk turizmciler ise gerilimin uzaması halinde Türk turizminin lokomotif milleti olan Ruslar ve Ukraynalıların tatil planlarının erteleneceği endişesini yaşıyor. 2019 yılında Rus uçağı krizinin ardından her yıl sezona yeni umutlarla başlayan Türk turizmciler, koronavirüs sürecini 'Güvenli Turizm Sertifikası' projesi ile ayakta geçirmişti. 2022 yılı sezonuna yönelik hazırlıklar yaptıkları süreçte böyle bir krizle karşılaşmaları halinde sektörün olumsuz etkileneceğini dile getiren turizm tesisi yöneticileri, Rusya ve Ukrayna bölgelerindeki tur operatörleri ve acentelerle görüşmeler yapıyor.

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Antalya'daki 5 yıldızlı bir otelin genel müdürü Ali Kızıldağ da gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi. 'Savaş' kavramının dahi turizm sektöründe negatif etki oluşturduğunu belirten Kızıldağ, “Turizm barış süreçleri içerisinde gelişen bir sektör. Savaş kelimesinden nefret ediyoruz. Dileriz taraflar itidalli davranır ve bu kriz, bir an önce barışla sonuçlanır. Olası uzaması durumunda negatif sonuçlarını hep birlikte yaşarız" dedi.

SEKTÖRÜN TÜM PAYDAŞLARI TEDİRGİN

Kızıldağ, sektörün benzer durumu daha önce Kırım olayıyla yaşadığını belirtti. Turizm sektörünün tüm paydaşları ile görüştüklerini de anlatan Kızıldağ, “Görüştüğümüz tur operatörleri hem Rus, hem Ukrayna tarafı oldukça tedirgin. Sürecin uzaması halinde ekonomik, sosyo-kültürel ve politika olarak bölgeye büyük zararlar verecektir" diye konuştu.

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Kızıldağ, tatilci olarak Türkiye'ye bu iki ülkeden gelenler olduğu gibi çalışmak için gelenler ve Türkiye'de yerleşik yaşayanlar olduğuna da dikkati çekti. Kızıldağ, “Rus vatandaşlar çok daha tedirgin. Çünkü aileleri ve sevdikleri o bölgelerde yaşıyor. Hem de geleceklerini düşünüyorlar. Onlar da bizim gibi bir an önce barışın gelmesini istiyor" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
antalya bizden çıkmışda haberimiz yokmuş yazıklar olsun yabancılara ev satan vatan hainlerine
ülke mülteci kampına döndü valla
SAVAŞIYIM ülkemi savunuyum yok ailelerinizi getirin. Ülkenizi kim savunacak acaba. Kaçın gemi batarken kaçan fareler gibi.

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