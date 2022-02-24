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Türkiye'de yaşayan Ukraynalılar, başkonsolosluğa koştu

24.02.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyon, İstanbul'da da hareketli anlar yaşanmasına neden oldu. Türkiye'de yaşayan Ukraynalılar, Bakırköy'de bulunan başkonsolosluğun kapısına dayandı. Korku içinde olduklarını belirten Ukraynalılar, ailelerini Türkiye'ye getirmek istediklerini söyledi.

Türkiye'de yaşayan Ukraynalılar, başkonsolosluğa koştu

Tüm dünya, Rusya-Ukrayna savaşına kilitlendi. Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle Türkiye'de bulunan Ukraynalıların da tedirginliği arttı.

Türkiye'de bulunan Ukraynalılar, Bakırköy'de bulunan başkonsolosluğa gelerek gelişmeleri takip ediyor. Ailelerinin korku içinde olduğunu söyleyen Ukraynalılar, onları Türkiye'ye getirmek istediklerini söyledi.

"AİLEMİ ORADAN ALMAYA ÇALIŞIYORUM"

Ailesini Ukrayna'dan Türkiye'ye getirmek istediğini söyleyen Elena İleri, "Çok korkuyorum. Biz 8 yıl önce tankları gördük, o korkuyu biliyoruz. Şu an kapılar kapalı. İnsanlar bu geceyi bodrumda geçirdiler. Herkes korkuyor çünkü sivillere de saldırabilirler. Ailemi oradan almaya çalışıyorum ama nasıl getireceğimi bilmiyorum" dedi.

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"ZOR DURUMDALAR"

Liyudmlya Saatçioğlu ise çocukları için endişe ettiğini belirterek, "Herkes perişan. Çocuklarımızı oradan çıkartmak istiyoruz ama nasıl çıkartacağımızı bilmiyoruz. Çocuklar sabah patlama sesi duymuşlar. Çocuklarımıza, 'evde oturun' diye mesaj gelmiş. Evden çıkamıyorlar. Akrabalarımızla konuştuk, zor durumdalar"diye konuştu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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