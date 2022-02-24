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  4. Kiev'de yaşayan Türk vatandaşına güvenlik görevlisinden maske cevabı: Artık savaştayız

Kiev'de yaşayan Türk vatandaşına güvenlik görevlisinden maske cevabı: Artık savaştayız

24.02.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya operasyon emrini verdi. Böylece Donbas bölgesine beklenen askeri harekat başlamış oldu. Bununla birlikte Kiev'e de insanlar evlerini terk etmeye başladı. Kiev'de yaşayan bir Türk vatandaşı ise operasyon sonrası başkent Kiev'deki son durumu anlattı. Sercan Dönmez adındaki Türk vatandaşı, marketten yaptığı canlı yayında maskesi olmadan markete girdiğini, güvenlik görevlisinin ''Artık savaştayız. Önemi yok'' dediğini kaydetti.

Kiev'de yaşayan Türk vatandaşına güvenlik görevlisinden maske cevabı: Artık savaştayız

Ukrayna'da sabah saatlerinde dışarı çıkan halk, ATM'lerde uzun kuyruklar oluşturdu. Kiev'de yaşayanların bazıları ise şehri terk etmeye başladı. Bunun üzerine başkentten ayrılamayan kişiler ATM ve marketlerde uzun kuyruklar oluşturdu.

Bununla birlikte Habertük Tv'de Ebru Bakinin programına katılan Kiev'de yaşayan Türk vatandaşı Sercan Dönmez, Baki'nin 'gıda sıkıntısı var mı?' sorusu üzerine ''Gıda sıkıntısı şu anda yok. Ama Ukrayna öyle bir yer ki ne derseniz deyin ertesi gün başka bir şey olabiliyor. O yüzden yapacağımız her yorum bir saat sonra boşa çıkabilir. İnsanlar batıya doğru kaçıyor'' dedi.

''SAVAŞTAYIZ MASKENİN ÖNEMİ YOK''

Dönmez, insanların yoğunlukla marketlerde alışveriş yaptığını söyleyip market içinden de canlı yayın yaptı. Dönmez markete girerken güvenlik görevlisine maskesi olmadığını söylediğini ancak görevlinin ''artık savaştayız maskenin bu saatten sonra önemi yok. İçeri girebilirsin'' dediğine dikkat çekti.

ŞEHRİ TERK EDENLER VAR, ATM ÖNLERİNDE KUYRUKLAR OLUŞTU

Kiev'de yaşayanların bir kısmı, Putin'in Donbas'a özel askeri operasyon kararının ardından şehri terk etmeye başladı. Rusya yanlısı ayrılıkçılar ve Ukrayna ordusu arasındaki temas hattında yükselen patlama seslerinin ve jet uçuşlarının duyulduğu Kramatorsk şehrinde, halkın yaşadığı tedirginlik fotoğraflara yansıdı. Günün ilk saatlerinde sokağa çıkan vatandaşlar ATM önlerinde kuyruk oluşturdu.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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