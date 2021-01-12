Antalya'da yoğun trafiğe 'akıllı sinyalizasyon sistemi'yle çözüm

Antalya, 1 milyon 155 bin 543 araç sayısıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı en çok aracın bulunduğu 4'üncü il konumunda. Özellikle son yıllarda artış gösteren araç sayısı nedeniyle kentin ana arterlerinde oluşan trafikte, zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşuyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi, trafiği en az seviyeye düşürebilmek için kentteki birçok kavşakta ve ana arterde düzenlemeler yaptı.

IŞIKLARIN SÜRESİ YOĞUNLUĞA GÖRE DEĞİŞİYOR

Son olarak 2019'un Aralık ayında kentin en işlek kavşaklarından Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki İl Sağlık Kavşağı'na ve Muratpaşa ilçesi İsmet Gökşen ile Sinanoğlu caddelerinin kesişimindeki kavşağa 360 derece görüş açısına sahip kameralar yerleştirildi. Kavşakları yukarıdan gören kameralar yoğunluğu gözlemliyor ve yapay zeka sayesinde sinyalizasyon süreleri değişiyor. Yoğunluğun yaşandığı bölgede yeşil ışık daha uzun, yaşanmadığı kısımda ise kısa süre yanıyor.

12 KAVŞAKTA DAHA UYGULANACAK

1 yıl önce deneme amaçlı kurulan sistem üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda, yüzde 25 zaman tasarrufu sağlandığı belirlendi. Sistem sayesinde 1 yılda 871 bin 270 litre yakıt, 6 milyon 290 bin 503 lira ise yakıt maliyetinden tasarruf sağlandı. Bunun yanı sıra, 2 milyon 102 bin 464 gram partiküler madde, 2 milyon 82 bin 371 kilogram da karbon emisyonunda azalma gerçekleşti. Sistemin önümüzdeki süreçte kentteki 12 kavşakta daha uygulanacağı öğrenildi.