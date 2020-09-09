Antalya'daki operasyonda şaşırtan anlar! Polisler kapıyı kırarak girdi, o uyumaya devam etti

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Y.T. liderliğinde eğlence mekanlarında kurşunlama, tehdit, tefecilik ve yağma suçlarını işlediği tespit edilen silahlı suç örgütüne yönelik Antalya, Yalova ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Silahlı suç örgütüyle ilgili yapılan çalışmalarda, şüphelilerin eğlence mekanları önünde ateş edip, kasten yaralama suçlarını işleyerek, eğlence sektöründe söz sahibi olmak ve şahısları sindirmek için birçok eylem gerçekleştirdikleri tespit edildi.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Aynı zamanda şüphelilerin dolandırıcılık ve tefecilik yaptıkları, suç örgütü liderinin azmettirdiği örgüt üyelerinin birden fazla kasten adam öldürme ve yaralama olaylarına karıştıkları, ayrıca sosyal medya aracılığıyla başka illerde yapılan operasyonları montajlayarak kendilerine ‘operasyon yapılmış’ gibi gösterdikleri ve kendilerinin sözde büyük bir mafya yapılanması gibi göstermeye çalıştıkları ve bu mağdurların korkmalarını sağladıkları tespit edildi.