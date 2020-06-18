Antalya'daki tehlikeli görüntülerin ardından Emniyet harekete geçti!

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne kıyısı bulunan varyant falezleri hemen her gün tehlikeli görüntülere sahne oluyor. Kimi zaman intihar etmek ya da sorununa dikkat çekmek isteyenlerin geldiği falezler kimi zaman da sosyal medyada fenomen olmak isteyenlerin akınına uğruyor. 40 metre yükseklikteki falezlere gelen ve çoğunluğunu 20'li yaşlardaki gençlerin oluşturduğu kalabalık bu yükseklikten denize çivileme atlıyor. Falezlerin dip kısmının kayalık olması ve engebeli yapısı nedeniyle anlık bir hata ya da dalgınlıkla sonucu ölümle bitecek bu tehlikeli gösteri vatandaşlar tarafından da cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor.

Kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gören videoların her gün bir yenisini çekmek isteyen gençler ise bu ilgi çeken ölüm atlayışını gerçekleştirmek için falezlere tırmanıyor. Yüksekten atlayanlardan birkaçının ölüm tehlikesi geçirmesi dahi bu çılgınca deneyimin önüne geçemedi.

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ



Deniz sezonunun artık tamamen başlamasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü, önlem geliştirdi. Sahildeki bekçi timlerine falezlerin olduğu noktada devriye görevi veren Antalya Emniyeti, atlayanların olması halinde bekçilerin telsizden anons geçmesinin ardından bir de polis ekibinin olay yerine gönderilip kayalıklardan atlayanların bölgeden uzaklaştırılması kararı aldı. Bekçiler gün boyu sahildeki hem asayiş olaylarını önlemek hem de bu tehlikeli atlayışa 'dur' demek için durmaksızın görev yapmaya başladı. Sıcak havaya rağmen ağızlarından maskelerini çıkarmayan bekçiler vatandaşları da sık sık fiziki mesafeye dikkat etmeleri hususunda uyarıda bulundu.