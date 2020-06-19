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  4. Antalya'daki tekne turunda pes dedirten görüntü!

Antalya'daki tekne turunda pes dedirten görüntü!

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2020 13:56 | Son Güncelleme

Antalya'da tekne turuna çıkan bir grup kadın, sosyal mesafeye aldırış etmeden halay çekti. Koronavirüs kurallarına aldırış etmeyen topluluk teknede bulunan bir kişinin cep telefonu tarafından saniye saniye kayda alındı.

Türkiye'de 1 Haziran sonrası koronavirüs salgınında kısıtlamalar, 'kontrollü sosyal hayat'a dönüşürken, Antalya'da bir grup kadın, çıktıkları tekne turunda uyarıları hiçe saydı.

Uzmanların, "Kontrollü sosyal hayat gereği maske takın, 1.5 metrelik sosyal mesafeyi koruyun ve temizliğe dikkat edin" uyarıları dikkate alınmadı. Antalya Yat Limanı'ndan tekne turuna çıkan kadınlardan 6'sı, sosyal mesafeye aldırış etmeden güvertede müzik eşliğinde halay çekti.

halay

Maske de takmadığı görülen kadınların görüntüleri cep telefonu kameralarına yansıdı. (DHA)

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