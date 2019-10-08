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Antalya DOB "Türküyem"i sahneledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 22:13 | Son Güncelleme

Antalya'da türkülerin ve klasik müziğin bir arada sunulduğu müzikli ve danslı "Türküyem", sanatseverlerle buluşturuldu

Antalya Devlet Opera ve Balesi (ANTDOB), türkülerin ve klasik müziğin bir arada sunulduğu müzikli ve danslı "Türküyem" eserini sahneledi.

Türkü düzenlemelerini ve kompozisyonunu Erdal Tuğcular'ın, librettosunu Fatih Şanal'ın yazdığı iki perdelik eser, Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Fatih Şanal'ın sahneye koyduğu eserde, Antalya DOB Orkestrası'nı şef Ömer Yöndem yönetti.

Eserin dekor ve kostüm tasarımını Gürcan Kubilay, koreografisini Nurdan Sinkil, ışık tasarımını ise Mustafa Eski yaptı.

Soprano Serap Demirhan Işık ve Sinem Emine Ulusoy, mezzo-soprano Gülçin Gültekin, tenor Burak Pektaş, bariton Erdi Can Aybaş ve bas Alaaddin Ataseven'in solist olarak sahne aldığı eserde türkülere, Boğaç Özbakır, Gizem Karakurt, Asena Melike Keskin, Işıl Ayaz, İlayda Binzet, Zeynep Turan, Rüya Göktepe, Başak Özbek ve Arda Hasipoğlu danslarıyla eşlik etti.

ANTDOB sanatçıları programın sonunda uzun süre alkışlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya DOB müzikal "Türküyem"

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