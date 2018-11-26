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Antalya DOB'dan komik opera: "Evlilik Senedi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 14:01 | Son Güncelleme

Antalya DOB'dan komik opera: "Evlilik Senedi"

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), tek perdelik bir karakter komedyası olan "Evlilik Senedi" isimli operayı sahneleyecek.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, İtalyan opera bestecisi Gioacchino Rossini'nin 18 yaşındayken bestelediği ve ilk profesyonel operası olan eser, 29 Kasım Perşembe günü sahnelenecek.

Eser, kızının rızası olmadan onu zengin Kolonili tacir ile evlendirmek isteyen cimri bir babanın hazırladığı planın kurmaca ve eğlenceli oyunlarla nasıl bozulduğunu konu alıyor. 18'inci yüzyılda Avrupa'dan Amerika'ya göçün yoğun olduğu bir dönemde yazılan oyun, özgürlüğün ve yeni umutların yeşerdiği bir dünyayı anlatıyor.

Orkestra şefi Ömer Yöndem, reji Yiğit Günsoy olan eserde, "Fanny" rolünde Aslı Ayan, "Edoardo" rolünde Burak Pektaş, "Tobia Mill" rolünde Onur Alpaslan, "Slook" rolünde Serhat Konukman, "Clarina" rolünde Seçil Eyilikeder ve "Norton" rolünde Mehmet Ali Tutar izleyici karşısına çıkacak.

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Antalya DOB komik opera Opera

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