Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) tarafından "oda müziği" konseri verilecek.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, sanatçılar, Antalya Müzesi'nde düzenlenecek konserde, sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Müzenin tarihi atmosferinde gerçekleştirilecek oda müziği konserinde, klarnet sanatçısı Jale Nilay Canca ve arp sanatçısı Senem Çine sahne alacak.

Konser, pazartesi günü saat 15.00'te seyirciyle buluşacak.

Öte yandan, Antalya DOB, Haldun Özörten'in yazdığı ve çocuklara bilmedikleri, onları mutlu edecek sihirli bir dünyayı anlatan Reyhan Süme tarafından sahneye konulan "Sihirli Dünya" çocuk oyununu 5 ve 12 Şubat'ta sahneleyecek.

Macar besteci Emmerich Kalman'ın yapıtı, Haldun Özörten tarafından sahneye konulan, metni Leo Stein ve Bela Jenbach'a ait "Çardaş Prensesi" opereti de 9 Şubat Cumartesi günü sanatseverlerle buluşturulacak.

