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Antalya kararı tepkilere yol açmıştı! Cüneyt Özdemir duyurdu: 'Tüm Türkiye'de müzik sınırlaması sona erdi'

22.06.2023 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan müzik yasağı uygulaması geçtiğimiz gün alınan kararla sona erdi. Bu karar sosyal medyada da tartışmaları beraberinde getirdi. Vatandaşlar, 'Neden Antalya'da kaldırılıyor da Türkiye'nin diğer taraflarında kaldırılmıyor' diyerek tepki gösterdi. Yaşananlardan sonra gazeteci Cüneyt Özdemir ise yaptığı açıklamada kendi kaynaklarıyla konuştuğunu ve Türkiye'de gece müzik sınırlamasının bitirildiğini ifade etti.

Antalya kararı tepkilere yol açmıştı! Cüneyt Özdemir duyurdu: 'Tüm Türkiye'de müzik sınırlaması sona erdi'

Türkiye'de koronavirüs pandemisiyle birlikte saat 01.00'den sonra müzik yasağı uygulaması vardı. Geçtiğimiz günlerde bu uygulama, Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar neticesinde sonlandırıldı. Bu gelişme sonrası sosyal medyada tartışma yaşanmış ve Türkiye'nin diğer illerinde yasağın neden kaldırılmadığı gündem olmuştu.

ÖZDEMİR AÇIKLADI! SINIRLAMA BİTİRİLDİ

Gazeteci Cüneyt Özdemir, yaptığı açıklamada "Türkiye'de gece müzik sınırlaması bitirildi. Ben kaynaklarımla konuştum. Bütün Türkiye'de eski düzene dönüldü" dedi. Açıklamasının devamında Özdemir, "Bu müzik yasağı kalktı, sabah kadar aç müziği sonuna kadar çalabiliriz anlamına gelmiyor" dedi.

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Özdemir yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Tüm hayatını şuan müzikle kazanan ve müzik yasaklarından şikayet eden sanatçılara güzel bir haber vermek istiyorum. Türkiye'de gece müzik sınırlaması bitirildi. Bildiğiniz gibi koronavirüs sırasında, koronavirüs önlemleri kapsamında gece 01.00'den sonra müzik çalınması yasaklanmıştı. Dün bir haber geldi. Antalya'da bu yasak kaldırıldı diye, sosyal medyada da 'Neden Antalya'da kaldırılıyor da Türkiye'nin diğer taraflarında kaldırılmıyor' diye kıyamet koptu. Ben kaynaklarımla konuştum. Bütün Türkiye'de eski düzene dönüldü. Bu müzik yasağı kalktı, sabah kadar aç müziği sonuna kadar çalabiliriz anlamına gelmiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınan ruhsatlar var. Saat 01.00'e kadar açık havada müzik yapılabiliyor, bu saatten sonra bu ruhsatlar çerçevesinde ruhsatlı yerlerde müzik devam edebiliyor. Eski düzene dönüldü."

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