Antalya'nın yaban hayatı fotokapanda!

Antalya, Isparta ve Burdur illerinden sorumlu kapsayan DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı, Antalya Şube Müdürlüğü'nün, Antalya'nın çeşitli bölgelerindeki fotokapan çalışmalarında, çeşitli yaban hayvanları kameralarla görüntülendi. Görüntülerde, Toros dağlarının çeşitli kesimlerinde anavatanı Türkiye olan alageyikler ile yaban keçileri, karakulak, bir anne vaşak ile yavrusu yer alıyor.

Antalya Şube Müdürü İsmail Kaya ve orman yüksek mühendisi Hasan Uysal ve şube müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde hazırlanan ve Antalya'nın zengin yaban hayatının yer aldığı yaklaşık dört dakikalık görüntüler, DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

(DHA)

