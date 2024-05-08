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  4. Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 7 büyüklüğünde deprem uyarısı! O yerleri tek tek işaret etti

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 7 büyüklüğünde deprem uyarısı! O yerleri tek tek işaret etti

Şahin Alp Şahin Alp Mynet Haber / İçerik Editörü
08.05.2024 15:59
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Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'nin deprem riskiyle ilgili uyarılarını sürdürüyor. Son olarak 7 büyüklüğünde depremi işaret eden Ercan, örnek il ve ilçeleri tek tek saydı. Ercan, "Her deprem yeni bir enerji, bir jeotermal doğuştur" dedi.

Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 7 büyüklüğünde deprem uyarısı! O yerleri tek tek işaret etti

Prof. Dr. Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda jeotermal alanlara dikkat çekti. 7 büyüklüğünde depremi işaret eden Ercan; Afyon, Germencik, Nazilli, Aydın, Denizli, Buharkent, Salihli, Bursa, Balıkesir, Simav, Dikili, Gümuldür, Erzincan, Erzurum, Ladik ve Bolu'yu örnek olarak gösterdi.

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Ercan paylaşımında şunları kaydetti:

"Jeotermal alanlar M7 büyüklüğünde, her maden suyu kaynağı çok eskiden deprem olmuş yerlerdir. Afyon, Germencik, Nazilli, Aydın, Denizli, Buharkent, Salihli, Bursa, Balıkesir, Simav, Dikili, Gümuldür, Erzincan, Erzurum, Ladik, Bolu örnektir. Her deprem yeni bir enerji, bir jeotermal doğuştur."

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deprem ahmet ercan
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