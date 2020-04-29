HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya Valisi Karaloğlu'ndan 'metrelerce kar' paylaşımı

Antalya Valisi Karaloğlu'ndan 'metrelerce kar' paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2020 19:01 | Son Güncelleme

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Toros Dağları'nın zirvelerinden kar fotoğrafı paylaşarak, “Burası Van Bahçesaray Kirapet geçidi değil Antalya Gündoğmuş Söbüçimen grup yayla yolu" dedi.

Antalya Valisi Karaloğlu'ndan 'metrelerce kar' paylaşımı

Antalya, güneşi ve deniziyle sahil kenti olmasının yanı sıra Toros Dağları'nın zirvelerindeki farklı havasıyla da dikkat çekiyor. Kentin sahil kesimlerinde yaşayanlar, kar görmezken, kuzey kesimlerde ise Doğu ve Güneydoğu'daki gibi kar tutan sarp dağlık alanlar yer alıyor. Özellikle Gündoğmuş, Akseki ve İbradı ilçelerinin bulunduğu bölgelerde kışın yağan kar, bazı bölgelerde yaz aylarında bile erimiyor.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Gündoğmuş'un Söbüçimen Yaylası'nda karla kaplı yoldan fotoğraflar paylaştı. Vali Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Burası Van Bahçesaray Kirapet geçidi değil Antalya Gündoğmuş Söbüçimen grup yayla yolu" dedi.
vali-karaloglundan-antalyada-metrelerce-kar-paylasimi_1859_dhaphoto1


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Normalleşme ne zaman başlıyor? Tek tek tarih verdi! 4 aşamalı plan Normalleşme ne zaman başlıyor? Tek tek tarih verdi! 4 aşamalı plan
Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Beckham’ın kızıyla paylaştığı fotoğraf olay yarattıBeckham’ın kızıyla paylaştığı fotoğraf olay yarattı

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan koronavirüs sürecine ilişkin çok önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan koronavirüs sürecine ilişkin çok önemli açıklamalar

Bilim Kurulu Üyesi Taşova'dan bayram ve sonbahar uyarısı

Bilim Kurulu Üyesi Taşova'dan bayram ve sonbahar uyarısı

Turgay Kalyoncu koronavirüsten hayatını kaybetti

Turgay Kalyoncu koronavirüsten hayatını kaybetti

Yeni banknotlar geliyor! 4 Mayıs'ta tedavülde olacak

Yeni banknotlar geliyor! 4 Mayıs'ta tedavülde olacak

İşte İstanbul'un koronavirüs haritası

İşte İstanbul'un koronavirüs haritası

Türk kökenli polis memuru ABD'deki koronavirüs yansımalarını anlattı

Türk kökenli polis memuru ABD'deki koronavirüs yansımalarını anlattı

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

İsveç’ten getirilen Gülüşken’in ağabeyinden çarpıcı iddia

İsveç’ten getirilen Gülüşken’in ağabeyinden çarpıcı iddia

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Gurur duyuyorum

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Gurur duyuyorum

Hiç kimse ne olduğunu anlayamadı! Şaşkınlık içinde izlediler

Hiç kimse ne olduğunu anlayamadı! Şaşkınlık içinde izlediler

Diğer Haberler
Son dakika: Türkiye'de koronavirüsten 89 can kaybı daha

Türkiye'de koronavirüsten 89 can kaybı daha

'İsveç'ten getirilen Emrullah Gülüşken ile akrabalık' iddialarına Bakan Koca'dan yanıt

'Emrullah Gülüşken ile akrabalık' iddialarına Bakan Koca'dan yanıt

Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Bakan Koca'dan 'Pik noktasına geldik mi?' sorusuna yanıt

Bakan Koca'dan 'Pik noktasına geldik mi?' sorusuna yanıt

İstanbul'da şaşırtan görüntü! Yoğunluk arttı

İstanbul'da şaşırtan görüntü! Yoğunluk arttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan polis kurşunuyla hayatını kaybeden gencin babasına taziye telefonu

Polis kurşunuyla hayatını kaybetmişti! Erdoğan'dan babasına taziye telefonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.