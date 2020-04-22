Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan vatandaşa sert tepki: Kimliksiz yumurta kafa

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Valiliği ve kendi resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen “Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yetim Aile Programı” yardımının 550 TL’den, 650 TL’ye çıkarıldığını duyurdu.

Karaloğlu, paylaşımında vatandaşlar adına Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a teşekkür ettiğini iletti.

VALİ'DEN VATANDAŞA CEVAP: SENİ KİMLİKSİZ YUMURTA KAFA!

Valinin paylaşımının altına bir vatandaş “Beğendik Twitti, maşallah çok yapmışlar. Bu rakamlar karın doyurmak için değil, vatandaşın çenesini kapatmak içindir. Yazık, şu mazlum, koyun gibi milletin duasını almayı bilmiyorsunuz. Ama mahşer günü var, mahşer” yorumunu yazdı.

Vatandaşın yorumuna tepki gösteren Karaloğlu ise Twitter'dan vatandaşa, “Seni kimliksiz yumurta kafa” mesajını gönderdi.



