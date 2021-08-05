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Antalya ve Muğla'da yağmur var mı? Orman yangınlarının olduğu bölgede hava durumu

05.08.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ederken bir yandan da eyyam-ı bahur sıcaklıklarının etkisi altında. Şiddetli rüzgarın yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı bölge için güzel haber geldi. Hava durumuyla ilgili son dakika bilgilerini paylaşan Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Cumartesi günü Manavgat, Antalya civarına yağmur var." dedi.

Türkiye'nin batı ve güney kesimlerinde geçen hafta perşembe gününden bu yana eyyam-ı bahur sıcaklıkları etkisini gösterirken bir yandan da orman yangınları ile mücadele ediliyor. Beklenen hava durumu ile ilgili açıklamalarda bulunan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 'Cumartesi günü Manavgat, Antalya civarına yağmur var. Yağmurun etkili olmasını da bekliyoruz. Kıyı Ege, Marmaris, Bodrum, santralin olduğu bölgelerde yağış maalesef yok. Sıcaklıklar, bugün ve yarın aynı düzeyde devam ediyor. Ortalamaların 6-8 derece üzerinde olacak. ' dedi.

Prof. Dr. Orhan Şen'in açıklamaları şu şekilde:

Cumartesi günü Manavgat, Antalya civarına yağmur var. Yağmurun etkili olmasını da bekliyoruz. Kıyı Ege, Marmaris, Bodrum, santralin olduğu bölgelerde yağış maalesef yok. Sıcaklıklar, bugün ve yarın aynı düzeyde devam ediyor. Ortalamaların 6-8 derece üzerinde olacak. Yarın bu haftanın en sıcak günü olarak görülüyor.

CUMARTESİ GÜNÜ YAĞMUR VAR

Yağış cumartesi günü başlayacak ve genelde kuzey bölgelerde etkili olacak. Bunun yanında Antalya, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgesinde etkili olmasını bekliyoruz.

Cumartesi günü Marmara’daki ve Doğu Karadeniz’deki yağışlara dikkat etmemiz gerekiyor. (Sel açısından) Potansiyel çok fazla bu bölgelerde. Bugünkü verilere baktığımızda biraz tehlikeli görünüyor hem İstanbul hem Doğu Karadeniz Bölgesi, Ordu’dan itibaren. Takip etmemiz de gerekiyor.

yagmur

Bugün Doğu Karadeniz’de, Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yağışlar var ama sel yapacak yağışlar değil.

Rüzgar, Marmaris’teki yangın bölgesinde orta kuvvete esiyor. Cumartesi günü bu da batıya dönecek. Nem biraz yükselecek bu bölgede. Cuma akşamı ve Cumartesi günü rüzgarlar etkili olacak, bulutlanmalar olacak Antalya civarında.

Pazar günü yağış Antalya’dan ayrılıyor, Akdeniz’in doğusunda yangınlar açısından etkili olacak. (Söndürmeye yeterli mi?) Kesinlikle. Yangınların hızını kesecek hem de nem artacak. Hem de su tabakası meydana gelecek ağaçlar üzerinde. O açıdan faydalı olacak.

Buraya balta girmemiş ormanlar deniyor. Yağmur yağdığında 20-30 sortinin yerine geçen bir suyu oraya bırakmış oluyorsunuz. Umarım Manavgat’taki yangının önünü keseriz.

Termik santral ve orman yangınlarında son durum (Adana, Antalya, Aydın, Denizli, Hatay, Isparta, Muğla yangınlarında son durum)Termik santral ve orman yangınlarında son durum (Adana, Antalya, Aydın, Denizli, Hatay, Isparta, Muğla yangınlarında son durum)

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

(Çiseleme şeklinde mi olacak?) Çiseleme şeklinde olmaz, yaz yağışlarıdır bunlar. Konvektif hareketlerle olur. Sıcaklık da düşüyor. Sıcaklığın düşmesi de önemlidir. Sıcaklık, Marmaris civarlarında değil ama Türkiye’nin diğer yerlerinde sıcaklık 6-8 derece düşecek.

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(Hava soğuyacak mı?) Bu yağışlarla birlikte hava soğuyacak. Çok sıcak hava dalgası vardı, normal bir şey değildi. Bu yağışlarla birlikte normale gelecek. Ortalamanın altına düşmeyecek. Dalgalanma düşük seviyede devam edecek.


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Anahtar Kelimeler:
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