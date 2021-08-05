Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (5 Ağustos yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Ordu çevreleri ile Ağrı'nın güney, Van'ın doğu ve Hakkari'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz kıyıları ile Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra ve orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'nin maksimum sıcaklık tahmin haritasına göre bugün Manisa, Aydın, İzmir, Muğla, Denizli, Antalya, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak ve Kilis'te sıcaklıklar 40 derecenin üstünde olacak.
Batı ve güney kıyılarda etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
ÇANAKKALE °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu
ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
BOLU °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
AMASYA °C, 35°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 30°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 29°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ELAZIĞ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 32°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 31°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADIYAMAN °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
KİLİS °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
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