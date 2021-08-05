Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (5 Ağustos yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Ordu çevreleri ile Ağrı'nın güney, Van'ın doğu ve Hakkari'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIKLARI 4-8 DERECE MEVSİM NORMALİNİN ÜZERİNDE OLACAK

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz kıyıları ile Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra ve orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

14 İLDE SICAKLIKLAR 40 DERECENİN ÜSTÜNDE OLACAK

Meteoroloji'nin maksimum sıcaklık tahmin haritasına göre bugün Manisa, Aydın, İzmir, Muğla, Denizli, Antalya, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak ve Kilis'te sıcaklıklar 40 derecenin üstünde olacak.

Batı ve güney kıyılarda etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

5 AĞUSTOS YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 43°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

BOLU °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

AMASYA °C, 35°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 30°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ELAZIĞ °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 32°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 31°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 29°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADIYAMAN °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

KİLİS °C, 41°C

Az bulutlu ve açık





