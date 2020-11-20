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Antalya’da 23 suçtan cezası bulunan şüpheli yakalandı

20.11.2020 18:15 | Son Güncelleme:
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Antalya’da 23 suçtan cezası bulunan şüpheli yakalandı

Antalya’da 23 ayrı suçtan toplamda 19 yıl 1 ay hapis ve 139 bin 840 TL para cezası bulunan şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ve haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışma sürdürdü.Antalya, İzmir, Denizli, Karaman, Malatya, Salihli, Elmalı, Alaşehir, Ceyhan ve Kemalpaşa mahkemelerimce “resmi belgede sahtecilik”, “dolandırıcılık”, “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, “güveni kötüye kullanma”, “tehdit”, “basit tehdit”, “bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık”, “mağdurun bir senedi vermeye mecbur edilmesi suretiyle yağma”, “hakaret”, “hırsızlık” ve “hükümlü veya tutuklunun kaçması” suçlarından olmak üzere 23 ayrı suçtan toplamda 19 yıl 1 ay hapis ve 139 bin 840 TL para cezasına istinaden aranan B.İ’nin Antalya’da olduğu tespit edildi.Şüpheli, dün yapılan operasyon sonucu yakalandı.

Antalya’da 23 ayrı suçtan toplamda 19 yıl 1 ay hapis ve 139 bin 840 TL para cezası bulunan şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ve haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışma sürdürdü.
Antalya, İzmir, Denizli, Karaman, Malatya, Salihli, Elmalı, Alaşehir, Ceyhan ve Kemalpaşa mahkemelerimce “resmi belgede sahtecilik”, “dolandırıcılık”, “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, “güveni kötüye kullanma”, “tehdit”, “basit tehdit”, “bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık”, “mağdurun bir senedi vermeye mecbur edilmesi suretiyle yağma”, “hakaret”, “hırsızlık” ve “hükümlü veya tutuklunun kaçması” suçlarından olmak üzere 23 ayrı suçtan toplamda 19 yıl 1 ay hapis ve 139 bin 840 TL para cezasına istinaden aranan B.İ’nin Antalya’da olduğu tespit edildi.
Şüpheli, dün yapılan operasyon sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen B.İ., tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

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