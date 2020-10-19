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Antalya’da 6 araçlı zincirleme kaza:1’i ağır 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2020 14:57 | Son Güncelleme

Antalya’da ilçeler arası yolcu midibüsünün de karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

Antalya’da ilçeler arası yolcu midibüsünün de karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 6 kişi yaralandı. Midibüsteki Rus turistler kazayı küçük sıyrıklarla atlatırken, sıkışan sürücü itfaiyece çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, saat 13.30 sırasında Antalya-Kemer Karayolu Balıkçı Barınağı yakınında meydana geldi. Yağışlı, kaygan ve virajlı yolda sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu içinde ilçeler arası yolcu midibüsün de bulunduğu 6 araç zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada bir kamyonet şarampole ters dönerken, midibüsün önündeki TIR’a arkadan çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada midibüsün şoförü ve yolculardan 5’i yaralandı. Bir TIR’ın ise kaza yerinden kaçtığı belirtildi. Midibüsteki yolcular büyük korku yaşarken, bir çoğunun dudağı ve yüzünde yaralar olduğu görüldü. Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen yolcular, olay yerindeki müdahalelerinin ardından gelen midibüsle yolculuklarına devam etti. Sürücü koltuğunda sıkışan O7 ABB 938 plakalı midibüsün şoförü Sina Ufacık, itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri sıkışan trafiği kontrollü olarak tek şeritten sağladı. Araçların kaza yerinden kaldırılmasının ardından yol çift şerit trafiğe açıldı.

"Sabun gibi yer"
Kemere konaklamaya giden ve kamyoneti şarampole vuran İsmail Beyazit, “Virajda kaydım, hızımda düşüktü. Aracımın kaymasıyla direksiyon hakimiyetim kayboldu. Önce şu bariyere sonra kendimi burada buldum. Peşinden hemen diğer araç başladı, kaymaya aynı noktadan. Yer sabun gibiydi. Midibüs durmaya çalıştı oda kaydı. Araca vurdu” dedi.

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