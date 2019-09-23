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Antalya'da 92 yaşındaki kadının bileziğinin gasbedilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 14:49 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan şüphelinin, olaydan 5 gün önce de tüple vurduğu bir kadının yüzüğünü çaldığı öne sürüldü

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 92 yaşındaki kadının darbedilerek bileziğinin gasbedilmesiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Zeynep Çıldır'ın bileziğinin gasbedilmesine ilişkin polis ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, yaklaşık 200 güvenlik kamera kaydı incelendi.

Eşkali belirlenen şüpheli A.A, Isparta'da yapılan yol uygulamasında gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Çok sayıda sabıka kaydı bulunan şüphelinin, olaydan 5 gün önce de Kepez ilçesinde tüple vurduğu bir kadının yüzüğünü çaldığı öne sürüldü.

Meydan Mahallesi Defne Sokağı'nda yaşayan Zeynep Çıldır (92), 18 Eylül'de apartman önündeki kulübede darbedilmiş, kolundaki bileziği de gasbedilmişti.

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Antalya gasp Kumluca yaşlı kadın Zeynep Çıldır

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