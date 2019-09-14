HABER

Antalya'da altı aylık bebek yatağında ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 13:02 | Son Güncelleme

Antalya'da altı aylık bebek yatağında ölü bulundu

Antalya'da, annesinin emzirdikten sonra yatağına bıraktığı Suriyeli bebek ölü bulundu.

Suriye uyruklu Guson Abdurrezzak (19), Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6213 Sokak'taki evinde, altı aylık bebeği Ayşe'yi emzirdikten sonra yatağına bıraktı.

Bebeğini bir saat sonra tekrar emzirmek isteyen Abdurrezzak, bebeğinin nefes alamadığını fark etti. Yardım istenmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ayşe bebeğin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olay adam The Sun'a haber olduOlay adam The Sun'a haber oldu
Geri dönüşümle topladıkları kalem setlerini öğrencilere verdilerGeri dönüşümle topladıkları kalem setlerini öğrencilere verdiler
Yaşlı kadının evinde saldırıya uğramasıYaşlı kadının evinde saldırıya uğraması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Ayşe Abburrezzak bebek Kepez Suriye

En Çok Okunan Haberler

''G.Saray böyle devam ederse, Falcao ikinci Diagne olur''

''G.Saray böyle devam ederse, Falcao ikinci Diagne olur''

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

49 il ve KKTC'de dev operasyon!

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Feci kaza! Sürücünün ayak bileği koptu

Feci kaza! Sürücünün ayak bileği koptu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

Şişli'de iş merkezinde korkutan yangın

İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın

İntihar eden kadının eşi konuştu: Benimle ilgili bir problemi yoktu

İntihar eden kadının eşi konuştu

Yer: Esenyurt... Feci şekilde dövüp metruk binaya attılar

Feci şekilde dövüp metruk binaya attılar

Son dakika: Çankırı'da deprem! AFAD duyurdu (son depremler)

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Eşini 15 kez bıçakladı 'İstemeden oldu' dedi

Eşini 15 kez bıçakladı 'İstemeden oldu' dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.