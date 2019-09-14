Antalya'da altı aylık bebek yatağında ölü bulundu

Antalya'da, annesinin emzirdikten sonra yatağına bıraktığı Suriyeli bebek ölü bulundu.

Suriye uyruklu Guson Abdurrezzak (19), Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6213 Sokak'taki evinde, altı aylık bebeği Ayşe'yi emzirdikten sonra yatağına bıraktı.

Bebeğini bir saat sonra tekrar emzirmek isteyen Abdurrezzak, bebeğinin nefes alamadığını fark etti. Yardım istenmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ayşe bebeğin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

