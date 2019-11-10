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Antalya'da aracın çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 20:51 | Son Güncelleme

Antalya'da aracın çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir aracın çarptığı motosikletin sürücüsü öldü.

Antalya'dan Serik istikametine giden Alper Alhan'ın (35) kullandığı 07 LUE 68 plakalı motosiklet, aynı yönde seyreden, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir aracın arkadan çarpması sonucu devrildi.

Kazada motosiklet sürücüsü Alhan, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Alhan'ın cesedi yapılan incelemelerin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Motosiklete çarpan araç sürücüsünün belirlenmesi için polis ekipleri çalışma başlattı.

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Antalya Antalya’da Motosiklet Kazası: 1 ölü Serik

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