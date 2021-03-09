Antalya’da aranan 44 kişi yakalandı

Antalya’da aranan şahıslara yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda aralarında cinsel istismar, dolandırıcılık ve yağma suçlarından hapis cezası ile aranan şahıslarında bulunduğu 44 kişi yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlileri, Adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan hırsızlık, dolandırıcılık, yaralama, 6136 Sayılı Kanun’a muhalefet etmek, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel saldırı ve uyuşturucu madde ticareti kullanmak ve bulunmak suçlarından aranan şahısların yakalanmasına yönelik 4 Mart günü 38 ekip ve 86 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenledi.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında “Cinsel İstismar” suçundan 5 Yıl hapis cezasıyla aranan M.Ü., dolandırıcılık suçundan 5 Yıl 6 Ay hapis cezasıyla aranan M.Y., yağma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan K.H.’nin de aralarında bulunduğu toplam 44 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

