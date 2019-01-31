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Antalya'da ATM'ye para transferi sırasında soygun

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 22:36 | Son Güncelleme

Polis, güvenlik görevlilerini silahla etkisiz hale getirerek yaklaşık 50 bin lirayı alan kar maskeli iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı

Antalya'da, kar maskeli iki kişi, bir bankanın ATM'sine para transferi için gelen güvenlik görevlilerini silahla etkisiz hale getirerek yaklaşık 50 bin lirayı alarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Kepez Devlet Hastanesi karşısındaki bir bankanın ATM'sine para transferi için gelen iki özel güvenlik görevlisi, kar maskeli iki kişi tarafından silahla etkisiz hale getirildi.

ATM'nin kasasındaki yaklaşık 50 bin lirayı alan soyguncular, silahlarını aldıkları güvenlik görevlilerini içeriye kilitleyerek kaçtı.

Görevlilerin durumu telefonla bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi yönlendirildi.

Bölgeye gelen polis ekipleri, içerideki görevlileri kurtardıktan sonra geniş çaplı çalışma başlattı.

Özel harekat ekiplerinin de geldiği olay yerinde polis parmak izi araştırması yaptı, görevlilerin ifadesini aldı.

Olay yerindeki incelemesini sürdüren ekipler, soyguncuları yakalamaya çalışıyor.

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Antalya Emniyet Müdürlüğü ATM'den soygun 'Olay Yeri polis silahlı soygun

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