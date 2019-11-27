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Antalya'da ayrı yaşadığı eşini öldüren sanık hakim karşısına çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 13:42 | Son Güncelleme

Antalya'da ayrı yaşadığı eşini öldüren sanık hakim karşısına çıktı

Antalya'da eşini tabancayla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Özcan Işıldar, öldürülen Nihal Işıldar'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık Işıldar, Nihal Işıldar ile dört yıllık evli olduğunu, bazı nedenlerden dolayı eşiyle aralarının açık olduğunu söyledi.

Ruhsatsız silah bulundurma suçundan daha önce infazını yaktığı gerekçesiyle olay günü güvenlik kameralarına yakalanmamak için kafasını kapüşonla kapattığını öne süren Işıldar, evde eşiyle tartışmaya başladığını anlattı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eşinin banyoya kaçtığını anlatan Işıldar, "Kapıyı açmasını istediğim zaman bağırmaya başladı. Ben de 'Yakalanmam var, beni yakacak mısın, sus bağırma' dedim. Banyodaki bir şeyler yere düşünce elime geldi ve silah ateş aldı. Daha sonra baktım başından yaralanmış, ben de onu yatak odasına taşıdım. Öldüğünü anlayınca da panikle evden çıktım, polis ve ambulansa haber vermedim." şeklinde savunma yaptı.

İstanbul'a kaçtıktan sonra polisi aradığını, eşinin ailesinden korktuğu için de teslim olmadığını ileri süren Işıldar, İstanbul'da üvey kardeşinden temin ettiği sahte kimlikle Mersin'e kaçtığını, burada yakalandığını kaydetti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Özcan Işıldar, 18 Mart'ta Yenidoğan Mahallesi'nde ayrı yaşadığı eşi Nihal Işıldar'ı tabancayla öldürdüğü iddiasıyla yakalanmıştı.

Üzerinden sahte kimlik çıkan sanığın 7 ayrı suçtan arama kaydının bulunduğu, 1991'de de baldızını öldürmekten cezaevine girdiği belirlenmişti.

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