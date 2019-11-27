Antalya'da ayrı yaşadığı eşini öldüren sanık hakim karşısına çıktı

Antalya'da eşini tabancayla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Özcan Işıldar, öldürülen Nihal Işıldar'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık Işıldar, Nihal Işıldar ile dört yıllık evli olduğunu, bazı nedenlerden dolayı eşiyle aralarının açık olduğunu söyledi.

Ruhsatsız silah bulundurma suçundan daha önce infazını yaktığı gerekçesiyle olay günü güvenlik kameralarına yakalanmamak için kafasını kapüşonla kapattığını öne süren Işıldar, evde eşiyle tartışmaya başladığını anlattı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eşinin banyoya kaçtığını anlatan Işıldar, "Kapıyı açmasını istediğim zaman bağırmaya başladı. Ben de 'Yakalanmam var, beni yakacak mısın, sus bağırma' dedim. Banyodaki bir şeyler yere düşünce elime geldi ve silah ateş aldı. Daha sonra baktım başından yaralanmış, ben de onu yatak odasına taşıdım. Öldüğünü anlayınca da panikle evden çıktım, polis ve ambulansa haber vermedim." şeklinde savunma yaptı.